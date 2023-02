Wollen im Pop-up-Quartier in der ehemaligen Sportarena über das „Zuhause im Zentrum“ informieren: Magdalena Knappik von der städtischen Stadtentwicklung und Hermann Kuhl vom Verein für Baukultur. Foto: Tom Bullmann up-down up-down „Zuhause im Zentrum“ Filmclub Baukultur gastiert im Pop-up-Quartier Osnabrück: Reihe zum Wohnpotential der City Von Tom Bullmann | 03.02.2023, 10:01 Uhr

Das Pop-up-Quartier in der ehemaligen Sportarena am Neumarkt wird in den kommenden Wochen zum Kino. Die Stadt Osnabrück will damit das Wohnen in der City thematisieren und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.