In vier Wettbewerben werden Produktionen gekürt, an die insgesamt 18.200 Euro Preisgelder verliehen werden. Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Programm in Kategorien eingeteilt, die die Orientierung leichter machen, wenn man eine Auswahl treffen möchte, welche von den insgesamt 81 Filmen und 13 Musikvideos man sich anschauen möchte.

Zahlreiche Preise werden verliehen

Außerdem markieren die sieben Kategorien auch die Filme, die in einem der Wettbewerbe antreten. Der wichtigste ist traditionell der Wettbewerb um den Friedensfilmpreis Osnabrück. Er ist mit 15.000 Euro dotiert, die von der Sievert-Stiftung für Wissenschaft und Kultur gestiftet werden. Insgesamt zehn Dokumentar- und Spielfilme stellen sich dem Urteil der Jury.

Inhaltlich ist das Spektrum weit gefächert. So wird beispielsweise in der deutsch-armenischen Produktion „Landschaft“ ganz aktuell der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach thematisiert. Aber auch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist Thema, genauso wie Umwelt, Medien und Zwischenmenschliches. In „Demon Mineral“ geht es um Uranvorkommen im Südwesten der USA, einem Gebiet der indigenen Navajo.

Ausschnitt aus dem Film „Outsider Girls", der in Chile spielt. Foto: Filmstill/Filmfest Osnabrück

Enger eingegrenzt sind die Themen der vier Filme, die in den Wettbewerb um den Filmpreis für Kinderrechte eintreten. Ein Coming Out auf den Azoren, der Umgang von israelischen Jugendlichen mit dem Holocaust, das Leben von Kindern in einem abgelegenen Bergdorf Mexikos und die weibliche Pubertät im muslimisch geprägten Malaysia werden die vierköpfige Jury beschäftigen. Der Gewinnerfilm erhält 2000 Euro, die die Stadt Osnabrück zur Verfügung stellt.

Das Publikum wird schließlich zur Jury, wenn der beste Kurzfilm und der beste studentische Kurzfilm vergeben werden. Neben weiteren Kategorien wie Vistas Latinas und Focus On Europe wird ein besonderer Wert auf das „Junge Kino“ gelegt. So nennt sich das „Ufolinos“-Programm für Kinder ab vier, ab sieben und ab zehn Jahren.

„Wir haben in diesem Jahr so viele Schulvorstellungen wie noch nie“, betont Miriam Vogt, die für das junge Segment des Filmfests verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus locken Workshops für Jugendliche, die sich gern mal als Festivalreporter betätigen oder sich mit dem männlichen Rollenbild bei Heranwachsenden beschäftigen wollen. Eine Filmwerkstatt lädt zum aktiven Mitmachen ein.

Freut sich auf ein spannendes Festival: das Team des Filmfests Osnabrück. Foto: Tom Bullmann

„Unser Team hat zwischen Januar und Mai 1054 Filme gesichtet und daraus eine spannende Auswahl getroffen“, erklärt Festivalleiterin Julia Scheck. Viele weibliche Stimmen würden in den Beiträgen berücksichtigt. Außerdem gäbe es „auf der Suche nach neuen Bildern“ Themenstränge wie Queerness, Klimawandel und Umwelt sowie Migration. Besonders weist sie auf die Kurzfilmprogramme hin, die in diesem Jahr in vier Gruppen eingeteilt wurden: „Unmask“, „Unleash“, Uncover“ und „Unfold“. In der Sektion „Filmfest Laut“ stöbere das Team in der filmischen Plattenkiste und offeriere dem Publikum vier ausgewählte Musikdokumentarfilme.

Als Spielstätten sind die Lagerhalle, das Haus der Jugend, das Filmtheater Hasetor und das Cinema Arthouse auserkoren worden. Besucher des Filmfests vom 11. bis 15. Oktober können zwischen Einzeltickets für 8 Euro, Mehrfachkarten und Dauerkarten für 50 Euro wählen. Detaillierte Programminfos und Vorverkaufsinformationen finden sich unter www.filmfest-osnabrueck.de