Fotos mit der Crew: (von links) Regisseur Pascal Schröder, Marven Gabriel Suarez-Brinkert (im Film Adrian), ein Zuschauer, Thapelo Mashiane (Neil), Emilia Djalili (Nancy) und Kameramann Daniel Schua in der Hall of Fame. Foto: Jörn Martens up-down up-down Filmcrew besucht Hall of Fame Was der Film „The Social Experiment” mit Escape Rooms und Osnabrück zu tun hat Von Matthias Liedtke | 31.10.2022, 12:45 Uhr

Aus Spiel wird Ernst: Im Thriller „The Social Experiment“ werden fünf Jugendliche einer künstlichen Intelligenz ausgeliefert. Über Idee und Machart sprachen der Regisseur und Teile seiner Crew bei einem Besuch in der „Hall of Fame“ in Osnabrück.