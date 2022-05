Schriftsteller Eugen Gomringer in dem Dokumentarfilm „Mit dem Geist des Konkreten“. Screenshot: Tom Bullmann FOTO: Screenshot: Tom Bullmann Kreativer Geist und Zeitzeuge Dokumentarfilm über den Schriftsteller Eugen Gomringer wird vorgestellt Von Tom Bullmann | 04.05.2022, 14:38 Uhr

Mitte der 1950er Jahre lernte Eugen Gomringer in seiner Funktion als Sekretär von Max Bill an der Hochschule für Gestaltung in Ulm den Osnabrücker Konstruktivisten Friedrich Vordemberge-Gildewart kennen. Darüber erzählt er in einem Dokumentarfilm von Stefan Lüddemann und Ralph Goertz, der in Osnabrück vorgestellt wird.