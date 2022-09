Mit einer Flotte aus E-Bikes und Elektroautos liefert das Restaurant Sushi Palace aus. Betriebsleiter Ky Van Dong sagt, dass alle Speisen frisch zubereitet werden. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Auch süße Speisen Filiale des Lieferdienstes Sushi Palace hat in Osnabrück eröffnet Von Thomas Wübker | 21.09.2022, 10:10 Uhr

Sushi frisch zuzubereiten und frisch zu liefern – mit dieser Kernkompetenz möchte der Lieferdienst Sushi Palace bei seinen Kunden punkten. In der jetzt neu eröffneten Filiale an der Pagenstecherstraße in Osnabrück können die japanischen Leckereien aber auch abgeholt werden.