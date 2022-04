„Ich war sehr erschüttert, als ich davon erfuhr“, sagt Klaus Kijak. Gleich zweimal, vermutlich an den beiden vergangenen Wochenenden, haben sich die Täter an seiner Installation „Unter Brücken“ vergangen und große Stücke von den Holzfiguren abgerissen. Da es sich um Kunst im öffentlichen Raum handelt, war es Sache der Stadt, Anzeige gegen unbekannt zu erstatten. Nun ermittelt die Polizei.

„Wir sind entsetzt“, sagt Dagmar von Kathen, Fachbereichsleiterin Kultur. „Etwas Vergleichbares haben wir hier noch nicht erlebt.“ Eigentlich habe sie den Eindruck gehabt, dass die lebendigen Figuren bei der Bevölkerung gut ankämen. Umso überraschter sei man in der Verwaltung über den Vandalismus. „Alles, was in diesen Kunstwerken steckt– Kraft Energie und Geld –, wurde dort mit Füßen getreten.“ Zahlreiche Osnabrücker hätten sich in den vergangenen Tagen bei der Stadt gemeldet, um auf die Zerstörungen hinzuweisen. „Das ist auch ein gutes Zeichen“, sagt von Kathen.

Erst im März war die Bahnunterführung saniert worden. Im Zuge dessen hatte Kijak seiner Installation ein neues Gesicht verpasst. Sorgten seine 1985 entstandenen früheren Schattenfiguren an den Wänden für eine eher mystische Atmosphäre, prägten in der Neuauflage sportliche und lebensbejahende Körperformen die Mauern. „25 Jahre lang hingen da Figuren, in der ganzen Zeit ist nichts passiert“, sagt Kijak. Klar, die Objekte seien mit Graffiti versehen worden, das bleibe nicht aus. Aber dass seine Werke nun mit roher Gewalt zerstört worden seien, mache ihn „traurig“, sagt der Künstler. „Das ist die Problematik bei Kunst im öffentlichen Raum.“ Nun berät Kijak gemeinsam mit André Lindhorst, dem scheidenden Direktor der Kunsthalle, der das Projekt damals mitinitiierte, über das weitere Vorgehen. „Wir werden die restlichen Figuren wohl in den nächsten Tagen abnehmen, damit nicht noch mehr passiert.“ Ob die Objekte dann noch einmal in anderer Form an die Buersche Straße zurückkehren, ist ungewiss.

Eigentlich ist Kijak derzeit mit der Planung einer weiteren Installation beschäftigt. Nach einem ähnlichen Konzept will er Fußballmotive an die Bremer Brücke bringen. „Ich wollte das demnächst der Stadtverwaltung vorstellen und private Geldgeber finden.“ Letzteres werde nach den aktuellen Vorfällen sicherlich nicht einfacher.