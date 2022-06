Am Weidencarré gibt es am Sonntag wieder gebrauchte Fahrräder zu erstehen. (Archivfoto) FOTO: Fietsenbörse/Christoph Forsting Gebrauchte Fahrräder Am Sonntag Fietsenbörse am Osnabrücker Weidencarré 09.06.2022, 12:23 Uhr

Am Sonntag, 12. Juni 2022, findet ein weiteres Mal die Fietsenbörse am Weidencarré in Osnabrück statt.