OS: Feuerwehrlauf in voller Feuerwehrmontur von Amsterdam nach Berlin mitStation am Christlichen Kinderhospital FOTO: Swaantje Hehmann Zwischenstopp in Osnabrück Feuerwehrlauf über 700 Kilometer macht Station am Christlichen Kinderhospital Von Matthias Liedtke | 07.06.2022, 17:33 Uhr

Ohne Fahrzeuge, aber in voller Schutzmontur bahnten sich am Dienstagmittag 18 Feuerwehrleute ihren Weg über Hasbergen und Hellern zum Christlichen Kinderhospital (CKO) in der Osnabrücker Innenstadt. Was war denn da los?