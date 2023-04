Eine glimmende Zigarettenkippe löst einen Feuerwehreinsatz in der Osnabrücker Innenstadt aus Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Gebäude evakuiert Rauchentwicklung in einem Haus an der Johannisstraße in Osnabrück Von Anke Schneider | 20.04.2023, 15:30 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Osnabrücker Innenstadt gab es um 15 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr. Der Grund für das Aufgebot an Einsatzkräften war jedoch recht klein: Ein Passant hatte eine Zigarettenkippe in den Lüftungsschacht eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses an der Johannisstraße 114 geworfen.