Beim alten Güterbahnhof soll es zu Rauchentwicklung in einem Kellerbereich gekommen sein. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Rauchentwicklung in einem Kellerbereich Feuerwehreinsatz am alten Güterbahnhof in Osnabrück Von Henrike Laing | 17.06.2022, 16:09 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in ein Osnabrücker Gewerbegebiet gerufen. Es soll zu Rauchentwicklung in einem Kellerbereich gekommen, so erste Informationen der Polizei.