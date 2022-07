Zwei Löschzüge der Osnabrücker Feuerwehr waren beim Einsatz in der Möserstraße. FOTO: Michael Gründel (Symbolfoto) up-down up-down Einsatz nahe Osnabrücker Bahnhof Feuerwehr kann nach Einsatz in Möserstraße schnell wieder abrücken Von Sven Mechelhoff | 27.07.2022, 21:09 Uhr

Den Einsatz in der Nähe des Osnabrücker Hauptbahnhofs werden einige Reisende am Mittwochabend beobachtet haben: Die Feuerwehr war zum Löschen in die Möserstraße gerufen worden, konnte aber schnell wieder abrücken.