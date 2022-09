Zahlreiche Rettungskräfte sind am Fürstenauer Weg in Osnabrück im Einsatz. Foto: NWM-TV up-down up-down Müllaufbereitungsanlage am Hafen Feuer in Osnabrück: Lagerhalle von Recyclinghof steht in Vollbrand Von Raphael Steffen | 19.09.2022, 19:01 Uhr | Update vor 16 Min.

Im Osnabrücker Stadtteil Hafen ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Lagerhalle eines Recyclinghofes steht in Flammen - es ist nicht der erste Brand auf dem Gelände am Fürstenauer Weg.