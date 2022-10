Von weitem zu sehen: Eine Gartenhütte ist im Bereich Meller Straße/Großer Fledderweg in Brand geraten. Foto: Nord-West-Media TV/Michel Fritzemeier up-down up-down Hohe Rauchsäule Feuer an der Meller Straße in Osnabrück-Fledder: Gartenhütte brennt Von Sandra Dorn | 09.10.2022, 13:28 Uhr | Update vor 20 Min.

In Osnabrück-Fledder ist an der Meller Straße ein Gartenhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.