Die Polizei meldet „Verpuffungen“ in einer Gastherme in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Brand im Stadtteil Schölerberg Osnabrück: „Verpuffung“ in Gastherme eines Mehrfamilienhauses Von Alexander Kruggel | 24.10.2022, 14:42 Uhr | Update vor 14 Min.

In einem Mehrparteienhaus in der Osnabrücker Wörthstraße ist am Montag kurzzeitig ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz dauerte allerdings nur kurz an.