Die Feuerwehr ist am Nikolaiort in Osnabrück im Einsatz. Foto: Nico Buchholz up-down up-down Feuerwehreinsatz am Nikolaiort Wäschetrockner in Osnabrücker Hotel in Brand geraten Von Anke Schneider | 08.06.2023, 13:57 Uhr

Die Besucher des Westfalentags bekamen in der Osnabrücker Innenstadt einen Feuerwehreinsatz hautnah mit. Im Keller eines Hotels am Nikolaiort war ein Wäschetrockner in Brand geraten.