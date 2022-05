Das Feuer ist in einem Gebäude in der Straße Im Schloh ausgebrochen. FOTO: NWM-TV Einsatzkräfte vor Ort Gebäude in Osnabrücker Weststadt brennt Von Arlena Janning | 20.05.2022, 08:39 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr ist in einem Gebäude in der Osnabrücker Weststadt ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort.