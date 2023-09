Bereits bei der Anfahrt zur Förderschule konnten die Feuerwehrleute eine dunkle Qualmwolke über dem Areal an der Lerchenstraße im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide erkennen, heißt es in einer Mitteilung. Beim Eintreffen stand im Friedensgarten ein Häuschen, in dem Gartengeräte und Sitzmöbel gelagert werden, schon lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten für die Löscharbeiten so einige Schläuche ausrollen, um zum Schuppen zu kommen. Das Feuer wurde mit reichlich Wasser gelöscht.

Keine Personen mehr auf dem Gelände

Gerettet werden konnte aber nichts mehr: An Schuppen und Inventar entstand Totalschaden. Glücklicherweise hielten sich zu der Uhrzeit keine Personen mehr auf dem Pausenhof auf. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich mit Hinweisen telefonisch zu melden. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.