Im Holiday Inn in Osnabrück hat es am Morgen einen kleinen Fettbrand gegeben. Symbolfoto: Michael Gründel Gebäude zwischenzeitlich geräumt Fettbrand in Küche eines Osnabrücker Hotels Von Henrike Laing | 07.07.2023, 12:14 Uhr

Am Freitagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in ein Hotel in der Niedersachsenstraße gerufen worden. Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen.