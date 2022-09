Verbalschlacht um die Toten: Szene aus „Antigone. Ein Requiem“ mit Sascha Maria Icks und Janko Kahle Foto: Joseph Ruben up-down up-down „Spieltriebe“ in Osnabrück Nicht ganz so nah dran an den heißen Eisen unserer Gegenwart Von Christine Adam | 11.09.2022, 14:28 Uhr

Ein Mischung aus starken und nicht so starken Produktionen bot das erste „Spieltriebe“-Festival des Theaters Osnabrück in neuer Intendanz. Doch an einige inhaltlich wie ästhetisch kühne und virulente Vorgänger-Ausgaben reichte es nicht heran.