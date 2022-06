An der Qualität ändert sich nichts. Gleich zu Beginn am Sonntag, 4. September, um 18 Uhr holt Vieth mit Concerto Köln eines der renommiertesten Spezialensembles der Alten-Musik-Szene in die Ehemalige Kirche nach Hagen a.T.W. Und zum Schluss ist dem Festivalleiter wieder ein Coup gelungen. Ein weiteres Mal wird am Freitag, 14. Oktober, das Hilliard Ensemble zusammen mit dem norwegischen Saxofonisten Jan Garbarek in der Marienkirche auftreten. Vor fünf Jahren füllte diese Kombination die Kirche gleich zweimal.