Zu einem Vorbereitungstreffen für das Nachbarschaftsfest „Lichter in den Höfen“ laden Jenny Ludwig (vorne), Marco Brockmann und Vivien Bolte (hinten) am 19. Juni ins Büro der Quartiersarbeit Rosenplatz in der Iburger Straße in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Vorbereitungstreffen am 19. Juni Fest „Lichter in den Höfen“ Ende September in Osnabrück Von Thomas Wübker | 17.06.2023, 14:00 Uhr

Mit einem neuen Gesicht startet das Nachbarschaftsfest „Lichter in den Höfen“ in Osnabrück in die elfte Runde. Am Montag, 19. Juni, um 18 Uhr findet ein Vorbereitungstreffen im Büro der Quartiersarbeit Rosenplatz in der Iburger Straße statt, wo Menschen hingehen können, die mitmachen oder sich informieren wollen.