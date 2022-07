„Kokeln erlaubt“ heißt es am 23. August im Museum. Wie entsteht Feuer, warum brennen manche Stoffe und andere nicht? Dies können Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren in einer zweistündigen Zusatzveranstaltung herausfinden. Beginn ist um 14 Uhr.

Am 30. August öffnet das Museum sein Magazin und gewährt Kindern im Alter von elf bis 13 Jahren einen Blick hinter die Kulissen. Welche Schätze verbergen sich hinter Stahltüren, woran erkennt man die verschiedenen Tiergruppen? Dies sind nur einige Fragen, die an diesem Forschervormittag von 10 bis 13 Uhr beantwortet werden.

Am 20. August geht es von 9.30 bis 12.30 Uhr in den Wald. Vor Ort wird der Lebensraum Wald am Sandforter Bach unter die Lupe genommen. Wissenswertes zu Tieren und Pflanzen wird mit Spiel und Spaß vermittelt. Teilnehmen können Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt das Ferienpassbüro unter Telefon 0541/323-3062 entgegen.