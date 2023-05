Fit bleiben können Kinder in den Sommerferien, aber noch viel mehr. Mathias Owerrin, Leiter des Teams Jugendbildung, Nils Bollhorn, Leiter des Fachdienstes Jugend, Erster Stadtrat und Michaela Teuber, Koordinatorin Ferienpass, haben am Montag in Osnabrück das Ferienpass-Programm vorgestellt (Foto von links). Foto: Thomas Wübker up-down up-down Eröffnungsfest am 6. Juli Ferienpass in Osnabrück wird zum 50. Mal veranstaltet Von Thomas Wübker | 22.05.2023, 13:45 Uhr

Die Sommerferien beginnen in Niedersachsen am 6. Juli. Schon am 30. Mai können sich Kinder und Jugendliche auf Wunschlisten zu den Ferienpass-Veranstaltungen in Osnabrück anmelden.