Top 500 Restaurants für jeden Tag: Zwei Restaurants aus Stadt und Landkreis Osnabrück sind dabei. Foto: Stefanie Hiekmann up-down up-down Restaurants in und um Osnabrück dabei „Feinschmecker“ zeichnet Top-500-Restaurants für jeden Tag aus Von Stefanie Hiekmann | 18.09.2022, 08:45 Uhr

Jedes Jahr zeichnet das Gourmetmagazin „Der Feinschmecker“ die „Top 500 Restaurants für jeden Tag“ mit einem Sonderbooklet aus. Aus Stadt und Landkreis Osnabrück sind für das Jahr 2022 zwei Restaurants vertreten: In der Stadt das „Fritz daily“ in der Lotter Straße, im Landkreis das „Gasthaus zum Dörenberg“ in Bad Iburg.