Beim Kulturflohmarkt am Piesberg suchten - und fanden - die Besucher den ein oder anderen Schatz. FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Plauschen und tauschen Viel los beim Kulturflohmarkt am Piesberg in Osnabrück Von Anika Sterna | 04.07.2022, 10:30 Uhr

Bei strahlend blauem Himmel wurde am Sonntag am Piesberg wieder geplauscht und getauscht. Denn das war das Motto des Kulturflohmarkts, der inzwischen Kultstatus hat und erstmals nach zweijähriger Pause wieder am Piesberg stattfand. Rund um das Gelände des Gesellschaftshauses konnte man den ein oder anderen Schatz finden.