Sommer heißt für viele Menschen feiern, tanzen, rausgehen. So wie beim Holi Farbrausch Festival in Georgsmarienhütte, das bald wieder stattfindet. FOTO: André Havergo (Archivfoto) Hochzeiten, Festivals, Sommergefühle Ist es okay, feiern zu gehen, während in der Ukraine Krieg herrscht? Eine Kolumne von Catharina Peters | 06.06.2022, 14:10 Uhr

Festivals, Hochzeiten, Sommerpartys oder Stadtfeste: In der Region Osnabrück wird in diesem Sommer wieder gefeiert und getanzt. Doch irgendwie schwingt bei unserer Reporterin das schlechte Gewissen mit. Fröhlich sein, obwohl in der Ukraine der Krieg tobt und Menschen leiden? Eine Psychologin aus Osnabrück hat Tipps, wie wir trotz Krise das Leben genießen können.