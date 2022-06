Der Bad Iburger FDP-Bundestagsabgeordnete Matthias Seestern-Pauly (v.l.n.r.) beim FDP-Kreisparteitag mit der Bramscher FDP-Landtagskandidatin Anke Wittemann, FDP-Landeschef Stefan Birkner und dem Meller FDP-Landtagskandidat Gerhard Barmeier. FOTO: FDP Osnabrück-Land Kreisparteitag in Hilter FDP stellt Landtagskandidaten im Osnabrücker Land vor Von Jean-Charles Fays | 03.06.2022, 15:51 Uhr

Die FDP hat beim Kreisparteitag in Hilter ihre Kandidaten für die niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober vorgestellt. Bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai verlor die FDP im Vergleich zur Wahl 2017 mehr als die Hälfte und schaffte nur knapp den Wiedereinzug in den Düsseldorfer Landtag.