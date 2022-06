„Hello Kitty“ hautnah: Charlotte Hertel, Etta Marijke Hindersmann und Robin Kapland (von links) mit kleinen, jungen Kätzchen. FOTO: Klaus Lindemann up-down up-down Fast wie im Streichelzoo Schüler der Rückert-Schule besuchen Osnabrücker Tierheim Von Matthias Liedtke | 21.12.2011, 14:24 Uhr

Eine Katze, die immer wiederkam und nicht mehr weggehen wollte: So hat die neunjährige Etta Bekanntschaft mit dem Osnabrücker Tierheim gemacht. Denn so süß das zugelaufene, grau getigerte Jungtier auch war: Behalten wollte man es lieber nicht. Also kam sie, mit Leberwurst angelockt, in die Kiste und wurde ins Tierheim gebracht.