Gut 40 Meter lang war die Schlange am Dienstag vor der Hauptausgabe der Osnabrücker Tafel an der Schlachthofstraße in Osnabrück. Die mit Abstand meisten Tafel-Kunden sind zurzeit ukrainische Flüchtlinge. FOTO: Jörn Martens Bis zu vier Stunden Wartezeit Fast 500 Ukraine-Flüchtlinge am Tag: Osnabrücker Tafel am Limit Von Jean-Charles Fays | 05.05.2022, 05:58 Uhr

Dicht an dicht stehen überwiegend Ukraine-Flüchtlinge in einer gut 40 Meter langen Schlange bis zum Haupteingang der Osnabrücker Tafel an der Schlachthofstraße. Die Zahl der Bedürftigen hat sich binnen weniger Wochen verdoppelt. Einen solchen Ansturm hat Tafel-Chef Hermann Große-Marke noch nie erlebt. Die Hilfsorganisation kommt an ihre Grenzen.