FOTO: Thomas Osterfeld Kinder singen für den Frieden Fast 2000 Menschen beim Yellow and Blue Festival in Osnabrück Von Thomas Wübker | 23.04.2022, 17:48 Uhr

Beeindruckende und berührende Szenen waren am Samstagnachmittag beim Yellow and Blue Festival auf dem proppenvollen Domvorplatz in Osnabrück zu beobachten. Zahlreiche Kinder taten dort ihre Meinung zum barbarischen Überfall Russlands auf die Ukraine kund und sagten laut: „Wir wollen Frieden.“