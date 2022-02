In der Friedensstadt ist das Entsetzen über die Ereignisse in der Ukraine groß. FOTO: Michael Gründel Kundgebung am Abend Fassungslosigkeit in Osnabrück über Putins Krieg in der Ukraine Von Wilfried Hinrichs | 24.02.2022, 12:50 Uhr

Fassungslos schauen in Osnabrück viele Menschen auf den Krieg in der Ukraine. Am Donnerstagabend um 19 Uhr soll es vor dem Rathaus eine Solidaritätskundgebung für die Menschen in der Ukraine geben.