Soll dauerhaft an der Fassade des Marienhospitals erhalten bleiben: Die Arbeit des Berliner Künstlerduos 44flavours, die zurzeit im Rahmen des famOS Festivals entsteht. FOTO: Tom Bullmann up-down up-down Hinterhof des Neumarkts im Wandel Fassadenkünstler nehmen verwahrlostes Gelände an der Osnabrücker Seminarstraße ins Visier Von Tom Bullmann | 15.08.2022, 10:49 Uhr

Was aus einer spontanen Idee entstand, nimmt mittlerweile umfassende Festivalzüge an: Kunstwerke an den Fassaden eines Abbruchhauses am Bürgerpark bildeten die Initialzündung für das famOS Festival für urbane Kunst, für das in diesem Jahr fast 30 Künstler rund um den Neumarkt aktiv werden.