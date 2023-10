AfD-Vertreterin leicht verletzt Farbe, Zank und „viel Langeweile“ am AfD-Stand in Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 02.10.2023, 18:02 Uhr Vor dem Haarmannsbrunnen haben Demonstranten ihre Meinung zur AfD sehr deutlich artikuliert. Die Rechtsaußenpartei hatte dort am Samstag einen Info-Stand aufgebaut. Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down

Wo die AfD in Osnabrück in Erscheinung tritt, sind Gegendemonstranten sofort zur Stelle. Am Samstag trafen die Kontrahenten erneut am Haarmannsbrunnen aufeinander. Über das Katz-und-Maus-Spiel liegen unterschiedliche Darstellungen vor, sogar eine Verletzte soll es gegeben haben.