Das Fenster des FDP-Fraktionsbüros im Rathaus war von den Farbschmierereien besonders stark betroffen. Am Donnerstag wurde sauber gemacht. Foto: Jörg Sanders up-down up-down Staatsschutz ermittelt Parteibüros von Grünen, SPD und FDP in Osnabrück mit Farbe beschmiert Von Wilfried Hinrichs | 06.04.2023, 13:42 Uhr

Sie nennen sich die „Wütenden Wühlmäuse“ und drücken ihren Protest gegen die Politik der Bundesregierung in Osnabrück mit Farbklecksen und Sachbeschädigungen aus: In der Nacht zum Gründonnerstag sind Parteizentralen und das Abgeordnetenbüro von Filiz Polat in Osnabrück attackiert worden.