Gespannt auf das Spiel – die Fans im Strandwerk am Güterbahnhof. tw/ FOTO: Klaus Lindemann</Cust></p> up-down up-down Fans in Partystimmung Osnabrücker feiern am Strandwerk und am Neumarkt den Einzug der Deutschen ins Halbfinale der EM Von Thomas Wübker | 22.06.2012, 20:39 Uhr

Kein Regen, wenn Deutschland spielt. Diese Regel galt zumindest bis Freitagabend. Obwohl das Wetter alles andere als sommerlich war, ließen sich die Fußballanhänger in Osnabrück ihre Sommerlaune nicht verderben. Sie feierten am Strandwerk und am Neumarkt das 4:2 der deutschen Nationalmannschaft.