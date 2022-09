Lady Wave wurde vom famOS-Festival nach Osnabrück eingeladen. Die Hamburgerin ist davon überzeugt, dass die Technik unser ganzes Leben bestimmt. Foto: Tom Bullmann up-down up-down famOS-Künstler sprühen Graffitis Vom Schandfleck zur Open Air Galerie: Osnabrücks Neumarkt wird zum Blickfang Von Tom Bullmann | 27.09.2022, 15:44 Uhr

Keine drei Wochen mehr, dann startet famOS, das Festival für urbane Kunst in Osnabrück. Seit Monaten sind mehr als 30 Künstler in der City zu Gast, um ihre Beiträge an Fassaden des Neumarkt-Quartiers zu sprühen und zu malen.