Mit dem Verkauf von Jahreskarten hält sich der Zoo Osnabrück besonders in der Nebensaison finanziell über Wasser. Symbolfoto: Zoo Osnabrück up-down up-down Regeln für Ticketnutzung gelockert Jahreskarten 2023: Was der Zoo Osnabrück neuerdings unter Familie versteht Von Sebastian Stricker | 08.03.2023, 08:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Eine Alleinerziehende mit drei Kindern will zusammen mit ihrer Mutter eine Familienjahreskarte 2023 für den Zoo Osnabrück kaufen, darf das aber in dieser Konstellation angeblich nicht. Die Frau fühlt sich deshalb diskriminiert. Am Schölerberg reagiert man – und passt das Angebot an.