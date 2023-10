18 Familienbegleiterinnen unterstützen Kinder und Familien dabei, sich in Osnabrück zurechtzufinden. Alle sind Mütter, haben einen Migrationshintergrund und sprechen neben deutsch mindestens noch eine weitere Sprache. Darunter türkisch, russisch, arabisch und kurdisch. Um die Sitten und Gebräuche der Herkunftsländer dieser Frauen vorzustellen, öffnete das Team der Familienbegleitung Osnabrück seine Türen.

Dieses Mal lud Teamleiterin Karin Hooper gemeinsam mit den drei Familienbegleiterinnen Gaby Ostendorf, Melanie Anker und Vanessa Güclü zu einer Entdeckungstour durch ihr Leben in Deutschland ein. Motto: „Eine kleine Reise in meine Heimat Deutschland“.

Vergangenheit wirkt sich auf Erziehung aus

Mithilfe von interaktiven Fragerunden, Fotos und Videos nahmen die vier Frauen das Publikum mit auf die Reise durch ihr ganz eigenes Deutschland. Durch persönliche Anekdoten und Fotos erhielten die 40 Gäste zunächst Eindrücke von der Generation der Eltern und Großeltern der Frauen. So auch von Gaby Ostendorf:

„Die Kindheit meiner Großeltern war geprägt von Angst.“ Gaby Ostendorf Familienbegleiterin

„Die beiden Weltkriege haben ihre Spuren hinterlassen und Einfluss auf unsere Erziehung, die recht kühl war“, so Gaby Ostendorf mit Blick auf schwarzweiß Aufnahmen ihrer Großeltern.

Auch die Familiengeschichte von Karin Hooper ist von Krieg und Flucht geprägt, wie Aufnahmen der aus Schlesien geflohenen Mutter sowie ihres Vaters, welcher bereits mit 16 Jahren in Kriegsgefangenschaft geriet, belegen. Mancher Reisende mag beim Anblick der traurigen Augen des Vaters sowie des Flüchtlingsausweises der Mutter Parallelen zur eigenen Geschichte entdeckt haben. Hooper appellierte an alle Gäste: „Sprecht mit euren Eltern und euren Kindern, solange ihr die Möglichkeit dazu habt. Unsere Eltern prägen uns und wir prägen wiederum unsere Kinder. Die Vergangenheit unserer Eltern ist Teil unserer eigenen Identität.“

Leben zwischen den Kulturen

Familienbegleiterin Güclü thematisierte die kulturelle Vielfalt, aber auch das Leben zwischen zwei verschiedenen Kulturen in der Gegenwart. Sie kenne das Gefühl, ein Leben zwischen zwei Welten zu führen. Als Tochter einer eher strengen Katholikin sei sie zum Islam konvertiert und habe später ihren Ehemann türkischer Herkunft geheiratet. „In Deutschland werde ich häufig als Fremde und Überläuferin betrachtet. In der Türkei dagegen als Deutsche, die nicht so ist wie die anderen. Ich muss mich mit vielen Vorurteilen befassen“, erklärte sie.

Rund 40 Gäste konnte das Team der Familienbegleiterinnen für die Reise nach Deutschland begeistern.

Geschichte der DDR war auch Thema

Ein weiteres geschichtsträchtiges Kapitel war die Zeit der innerdeutschen Teilung. Familienbegleiterin Melanie Anker erzählte von ihrem Ehemann, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen sei. Die unterschiedlichen Weltanschauungen und Erziehungsstile hätten sich auch bei der eigenen Kindererziehung gezeigt. „Für meinen Mann war es nicht ungewöhnlich, die Kinder im Alter von drei Jahren in die Krippe zu geben. Er kannte es durch seine Kindheit nicht anders, während ich unsere Kinder doch noch etwas länger zuhause gehabt hätte.“

Im Dialog mit den Gästen wurden verschiedene religiöse und kulturelle Bräuche vorgestellt und miteinander verglichen, wobei sich oft mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede festhalten ließen.

Teamleiterin regt Austausch mit Osnabrückern an

Im Anschluss hatten die Gäste die Möglichkeit, die Entdeckungstour auch in kulinarischer Hinsicht bei Hochzeitssuppe, Brot, Essiggurken, Bohnen- und Kartoffelsalat sowie Kuchen ausklingen zu lassen. Teamleiterin Hooper zieht ein sehr positives Fazit. „Ich mag den regen Austausch und schön wäre es, wenn die Leute erkannt haben, dass wir alle, so verschieden wir auch sein mögen, ähnliche Geschichten haben. Wenn man sich kennt, ist man sich nicht fremd.“ Klänge von Beethoven über Bourani bis Lindenberg rundeten die Veranstaltung ab.

Die Geschichten sind Teil der durch die Familienbegleitung regelmäßig angebotene „Weltreise“, die durch Sitten und Gebräuche der Herkunftsländer der jeweiligen Familienbegleiterinnen führt. Im Heinz-Fitschen-Haus besuchten die Teilnehmenden in der Vergangenheit bereits acht verschiedene Länder, darunter den Libanon, Bulgarien, die Türkei und sogar Japan. Sie eint dabei das Interesse an verschiedenen Kulturen und dem interkulturellen Austausch. War der Termin zunächst für interne Zwecke gedacht, können inzwischen alle Osnabrücker an den Geschichten der Familienbegleiterinnen teilnehmen.

Yilmaz-Akyürek-Preis 2022

Für ihre Arbeit sind die Familienbegleiterinnen 2022 mit dem Yilmaz-Akyürek-Preis ausgezeichnet worden. Dieser Preis würdigt das Engagement von Menschen, die sich in besonderem Ausmaß für die Integration einsetzen.