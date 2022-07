Die Frau war über eine Telefonnummer im Teletext eines Fernsehsenders mit dem Betrüger in Kontakt getreten. Ein kurzer Anruf, eine Verabredung zum Chat, und schon waren die beiden scheinbar miteinander vertraut. Als die Osnabrückerin ihrem neuen Bekannten ihr Herz ausschüttete und ihm schilderte, dass sie in Trennung von ihrem Mann lebe und kürzlich arbeitslos geworden sei, bot er ihr seine Hilfe an.

Andi, wie er sich nannte, trat als solventer Geschäftsmann aus Hamburg auf. In seiner Freizeit engagiere er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe schon einigen Menschen das Leben gerettet. Er könne ihr ein Ladengeschäft in der Hansestadt zum Aufbau einer vielversprechenden beruflichen Existenz anbieten, gaukelte Andi seinem Opfer vor. Weiterhin verfüge er über einen todsicheren Tipp zur Geldanlage, versprach er der Frau, die sich in ihrer schwierigen persönlichen Lage endlich einem echten Freund gegenüberzusehen glaubte. Schon nach ein paar Tagen flossen die ersten 1000 Euro in Andis Richtung. Und so ging es weiter. Kleine fünfstellige Summen wechselten sich mit hohen vierstelligen ab. Nur dreimal trat die heute 49-Jährige persönlich mit ihrem vermeintlichen Wohltäter in Kontakt, die anderen Male „schickte er eine Mitarbeiterin aus seinem Büro“, wie sie jetzt vor Gericht schilderte. Die Geldsummen sollten für die Ladenmiete, für Waren und für ein Luxusauto verwendet werden. Dafür, dass sie über die angeblichen Investitionen in eine glänzende Zukunft nichts Schriftliches zu sehen bekam, hatte Andi der Aussage des Betrugsopfers zufolge eine einfache, aber offenbar überzeugende Erklärung parat: „Er sagte, dass er die Quittungen vorerst bei sich behalten und mir später alle zusammen aushändigen wolle.“ Als das Sparguthaben der gutgläubigen Frau schließlich aufgebraucht war, drängte Andi sie zum Verkauf ihres Autos. Dann bediente sie sich am Konto ihres Noch-Ehemannes. „Ich bin immer weiter in die Sache hineingerutscht“, gab sie nun zerknirscht zu. Den Angeklagten ein paar Meter links von ihr würdigte sie keines Blickes. Der frühere Kfz-Mechaniker saß mit zu Boden gerichtetem Blick im Gerichtssaal. Kaum zu glauben, dass dieser Mann in T-Shirt, Jeans und offenen Sandalen jemals eine solche Seriosität ausstrahlen konnte, dass ihm eine wildfremde Frau ihr gesamtes Hab und Gut anvertraut hat. Wohlgemerkt: Eine sexuelle Beziehung bestand zwischen den beiden nie. Ein schwacher Trost für die Osnabrückerin könnte sein, dass sie nicht die Einzige ist, die auf den gewieften Betrüger hereingefallen ist: Fast genauso wie ihr erging es einer Frau aus dem Landkreis Schaumburg. Sie erleichterte Andi um über 80000 Euro und trieb sie damit in die Privatinsolvenz. Dafür wurde der 43-Jährige im Frühjahr vom Amtsgericht Bückeburg zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt – ohne Bewährung, da er bereits einschlägig wegen Betrugs vorbestraft ist.