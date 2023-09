Falscher Alarm Automatisches Notrufsystem setzt in Osnabrück viele Einsatzkräfte in Gang Von Anke Schneider | 20.09.2023, 10:37 Uhr Ein automatisches Notrufsystem rief am Mittwochmorgen Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in Osnabrück auf den Plan. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down

„Person klemmt in Pkw“ lautete das Einsatzstichwort für Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr in Osnabrück. Damit wird in der Regel eine ganze Armada an Kräften in Gang gesetzt. Am genannten Unfallort fand die Polizei keine eingeklemmte Person. Sie fand nicht mal ein Auto.