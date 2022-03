In Osnabrück sind am Mittwoch erneut falsche Wasserwerker unterwegs gewesen. (Symboldbild) FOTO: dpa/Kirsten Neumann Polizei sucht Zeugen Immer wieder klingeln Betrüger an den Türen: Falsche Wasserwerker in Osnabrück unterwegs Von Henrike Laing | 18.03.2022, 15:47 Uhr

Am Mittwoch haben in Osnabrück erneut Unbekannte versucht, als angebliche Wasserwerker Zugang zu Häusern zu erlangen. Die Männer gaben an, aufgrund eines Rohrbruchs in der Nachbarschaft die Wasserleitungen prüfen zu müssen - ein altbekannter Trick, der offenbar nicht mehr in jedem Fall funktioniert: Die Hausbewohner ließen sich nicht übertölpeln.