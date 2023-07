Nadeem Raufi als Lehrer bei einem Tandemsprung. Foto: Nadeem Raufi up-down up-down „Pink Boogie“ in Diepholz Zwei Fallschirmspringer aus Osnabrück über Adrenalin und das Gefühl der Freiheit Von Carl-Justus Strautmann | 29.07.2023, 16:06 Uhr

Der kurze Aufstieg, ein ehrfurchtsvoller Blick auf die Welt, dann – der freie Fall. Nadeem Raufi und Nicolai Janzen sind ausgebildete Fallschirmspringer bei der Skydiving Varrelbusch e.V. in Cloppenburg. Vom 4. bis 6. August nehmen sie am „Pink Boogie Event“ in Diepholz teil.