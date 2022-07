Gemalte, geradezu düstere Visionen, mit denen Seelenzustände wie Schmerz, Leid, Hoffnung und Freude visualisiert werden, sowie freie Farbexperimente werden Fotografien entgegengestellt, arrangierten, unkonventionellen Stillleben, die von einer heiteren Aura umgeben sind. Trotz der unterschiedlichen Sujets stammen alle Exponate, die in der „Galerie im Studentenwerk“ gezeigt werden, von einer Künstlerin: Fakhara Latif.

Latif wurde im pakistanischen Lahore geboren und wuchs in Ostfriesland auf. Jetzt studiert sie in Osnabrück an der Hochschule Öffentliche Verwaltung. Sie bricht mit der Tradition, dass in der Mensagalerie Ausstellungen von Studierenden gezeigt werden, die an der Universität Kunst belegt haben: Latif ist Autodidaktin. Und sie malt, um anderen ihre persönlichen Erfahrungen und Gefühle mitzuteilen.

Entstanden sind viele ihrer Bilder und Aufnahmen im Krankenhaus, denn die Studentin leidet an einer sehr seltenen, schmerzhaften Wirbelsäulenerkrankung.

„Galerie im Studentenwerk“ in der Mensa am Schlossgarten: „Werkschau“. Bilder und Fotografien von Fakhara Latif. Bis 20. April, Mo.–Fr. 9–18.30 Uhr, Sa. 12–13 Uhr.