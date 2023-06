Auch 2023 gibt es in Osnabrück wieder das Fairytale-Festival. Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down Am 17. Juni am Schloss Fairytale-Festival 2023 in Osnabrück: Diese Künstler treten auf Von Julia Gödde-Polley | 03.06.2023, 13:49 Uhr

Das Fairytale-Festival findet in diesem Jahr am 17. Juni in Osnabrück statt. Festivalort ist abermals der Schlossinnenhof der Uni. Wir geben einen Überblick über das Line-Up.