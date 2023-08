Das derzeitige Wetter macht allen Verkehrsteilnehmern zu schaffen. In Osnabrück stürzte ein Radfahrer schwer. Symbolfoto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Schwer verletzt ins Krankenhaus Fahrradfahrer stürzt am Morgen auf regennasser Straße in Osnabrück Von Anke Schneider | 03.08.2023, 08:53 Uhr

Der heftige Regen in der Region wurde am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr einem Fahrradfahrer in Osnabrück zum Verhängnis.