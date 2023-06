Auf der Sedanstraße in Osnabrück ist am Mittag ein Radfahrer schwer gestürzt. Symbolfoto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Auf der Sedanstraße Fahrradfahrer in Osnabrück schwer verletzt Von Anke Schneider | 20.06.2023, 15:01 Uhr

Auf der Sedanstraße in Osnabrück ist es am Dienstagmittag gegen 11.50 Uhr zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer am Kopf verletzt.