Auto fährt Mann in Osnabrück an Fahrradfahrer fliegt über die Motorhaube und wird leicht verletzt Von Anke Schneider | 07.09.2023, 10:17 Uhr Am Osnabrücker Amtsgericht ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Unfall Symbolfoto: IMAGO/mix1 up-down up-down

Auf dem Kollegienwall am Osnabrücker Amtsgericht hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen einen Radfahrer übersehen. Er fuhr ihn an und verletzte ihn leicht.