Unter Drogeneinfluss Fahrradfahrer fährt in Osnabrück bei Rot - leicht verletzt Von Finja Jaquet | 05.10.2022, 16:29 Uhr

Am Mittwochvormittag ist es in Osnabrück an der Kreuzung Petersburger Wall/ Pottgraben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 43-jähriger Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu.