Nach Feuer in Osnabrücker Wohnhaus Experte: E-Bike-Akkus brennen meist durch falsche Handhabung – so verringern Sie die Gefahr Von Jessica von den Benken | 28.07.2023, 18:07 Uhr

Durch die zunehmende Elektromobilität sind in immer mehr Akkus im Einsatz, sei es für E-Bikes, E-Autos oder E-Scooter. Vergangenen Donnerstag (27. Juli) gerieten E-Bike-Akkus in einem Wohnhaus in Osnabrück in Brand. Wie kommt es überhaupt dazu? Und wie hoch ist die Brandgefahr durch Akkus wirklich? Wir haben nachgefragt.