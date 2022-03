Auf dieser Flache am Fürstenauer Weg in Osnabrück wollen die Stadtwerke eine Pyrolyse-Anlage zum Recyclen von Altreifen bauen. FOTO: Jörn Martens Fahrraddemo am Samstag Gegner des Osnabrücker Pyrolysewerks kritisieren Aufsichtsrat Von Dietmar Kröger | 16.03.2022, 17:45 Uhr

Die Kritiker des von den Stadtwerken Osnabrück (SWO) geplanten Pyrolysewerks für Altreifen machen weiter mobil. Am Samstag planen sie eine Fahrraddemo mit Infoveranstaltung. Beginn ist um 13 Uhr im Schlossgarten. Von dort geht es zum geplanten Standort des Werkes am Fürstenauer Weg in Pye. Initiator ist Jan-Philip Cröplin, Ex-OB-Kandidat der Osnabrücker Linken.